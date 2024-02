Trabalhadores da Autoeuropa exigem proposta de aumentos salariais na próxima semana

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa exigiu esta sexta-feira à administração da empresa que apresente uma proposta de aumentos salariais para 2024 na próxima semana, face ao impasse sobre esta matéria nas negociações iniciadas em janeiro."A CT exigiu à empresa uma resposta ao ponto dos aumentos salariais; se essa resposta não for dada irão ser marcados imediatamente plenários", adverte, em comunicado, aquele Órgão Representativo dos Trabalhadores (ORT) da Autoeuropa."Ao fim de sete reuniões não houve propostas concretas que reconheçam o esforço, mas apenas `migalhas´. Não é de todo compreensível e aceitável que depois de um ano de sucesso do T-Roc e com reconhecimento nacional e internacional, a empresa não tenha mais nada para oferecer aos trabalhadores do que argumentos que põem em causa a paz social que todos valorizamos", lê-se no comunicado da CT da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.De acordo com a CT, nas reuniões já realizadas foram discutidas matérias pecuniárias do caderno reivindicativo, como a reposição da perda de poder de compra dos trabalhadores, dado que os aumentos salariais dos últimos dois anos não acompanharam as taxas de inflação de 2021 (1,3%) e de 2022 (7,8%), mas sem que a empresa tivesse avançado, até agora, uma proposta de aumentos salariais para 2024.O pagamento do trabalho por turnos em condições mais vantajosas do que o previsto na contratação coletiva do setor, prémio de objetivos para 2024 e seguro de saúde, são outros temas na mesa de negociações.A fábrica da Volkswagen Autoeuropa produziu 220.100 automóveis em 2023, o que representa um aumento de mais de 14% relativamente ao ano anterior, em que produziu 180.909 veículos T-Roc, único modelo da Volkswagen em produção na fábrica de Palmela.De acordo com o grupo alemão Volkswagen, o T-Roc foi o terceiro carro mais vendido na Europa em 2023.