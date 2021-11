Veículos elétricos chineses chegam a Portugal em março

Depois de em 2021 ter introduzido a Maxus no mercado nacional, o grupo Bergé Auto volta a “pescar” no Império do Meio e traz para Portugal a Aiways, uma marca de automóveis totalmente elétricos “made in China”. Os primeiros carros chegarão em março.

Veículos elétricos chineses chegam a Portugal em março









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Veículos elétricos chineses chegam a Portugal em março O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar