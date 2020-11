Vendas automóveis caem 13% em outubro. Quebra acumulada é de 36%

Leia Também Venda de carros interrompe recuperação em outubro

Leia Também Grupo do Estoril troca Midas por Mforce com “toque” de quatro milhões

As vendas automóveis em Portugal registaram uma descida homóloga de 13% em outubro para 16.565 veículos, uma queda mais pronunciada do que a de setembro (9%). Nos primeiros 10 meses do ano as quebras ascendem a 36,3%, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Após dois meses consecutivos em que os decréscimos homólogos ficaram abaixo dos 10%, o mercado automóvel nacional voltou a recuar a dois dígitos em outubro. Ainda assim, a queda acumulada em 10 meses, em termos homólogos, aliviou para 36,3% face aos 38,4% observados em setembro.Nos ligeiros de passageiros foram vendidos 13.679 unidades no mês passado, um decréscimo de 12,6%. Nos primeiros 10 meses do ano, este segmento, que representa 83% do mercado total, acumula uma quebra de 37,1%, para 119.339 veículos.Os comerciais ligeiros somaram 2.477 viaturas vendidas em outubro, menos 15,1% do que em igual mês de 2019. Já no acumulado do ano, os ligeiros de mercadorias registam uma descida homóloga de 32,1%, para 21.104 unidades.Nos pesados, o mês de outubro terminou com 409 veículos vendidos, um decréscimo de 15%, colocando o total desde o início do ano nas 3.290 viaturas, o que traduz um declínio de 32,2%.