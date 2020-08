Vendas automóveis caem 16,9% em julho e acumulam perda de 44,3% este ano

As vendas automóveis em Portugal somaram 18.101 veículos em julho, uma queda de 16,9% face a igual mês de 2019, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Apesar da franca melhoria face ao desempenho em junho, mês em que a descida homóloga ascendeu a 54%, o mercado automóvel nacional continua a não conseguir alcançar os níveis do ano passado.No segmento de ligeiros de passageiros, o que tem maior peso no mercado, as vendas totalizaram 15.209 unidades, menos 17,5% do que um ano antes. Nos comerciais ligeiros a quebra foi de 19,4%, para 2.529 veículos.Já nos pesados as vendas somaram 363 viaturas, uma subida de 67,3% em termos homólogos.Nos primeiros sete meses do ano, as vendas automóveis cifram-se em 96.102 veículos, uma quebra de 44,3% face às 172.479 unidades vendidas entre janeiro e julho de 2019.