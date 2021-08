Vendas automóveis caem 21,4% em julho após quatro subidas mensais

As matrículas de veículos automóveis em Portugal recuou 21,4% em julho face a igual mês do ano passado, situando-se em 14.219 unidades, informou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Com a queda do mês passado, as vendas desde o início do ano ascendem agora a 113.541 veículos, mais 18,1% do que nos primeiros sete meses de 2020.Os ligeiros de passageiros registaram 12.323 unidades matriculadas em julho, menos 19% do que um ano antes. Em termos acumulados, este segmento, que representa a maior fatia do mercado, soma 93.768 viaturas vendidas, o que corresponde a um crescimento de 17,1%.Nos comerciais ligeiros a queda em julho foi bem mais acentuada: 35,9%, para 1.622 veículos, sendo que nos primeiros sete meses do ano as 16.931 viaturas matriculadas traduzem um crescimento homólogo de 19,6%.Nos pesados, as 274 viaturas matriculadas em julho ficam 24,5% abaixo de igual mês do ano passado, enquanto em termos acumulados este é o segmento com a maior subida: 50,1%, para 2.842 unidades.