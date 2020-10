Vendas da Tesla no terceiro trimestre aumentam 44% e atingem recorde

A fabricante norte-americana de veículos elétricos reportou hoje os números das suas vendas do terceiro trimestre, com a entrega de 139.300 veículos a representar um aumento de 44% face ao mesmo período do ano passado.

"No terceiro trimestre, produzimos um número ligeiramente acima de 145.000 veículos [145.036] e entregámos perto de 140.000", refere a empresa no comunicado das contas.

Com esta entrega de 139.300 veículos, a Tesla esmagou o seu anterior recorde de 112.000 carros vendidos num trimestre (no período de outubro a dezembro de 2019).

A estimativa apontava para os 137.000, pelo que este número foi superior ao que se esperava. A empresa liderada por Elon Musk (na foto) tinha fixado o objetivo de entregar entre 120.000 e 134.000 veículos, pelo que também superou a sua meta.

Para o conjunto de 2020, a Tesla pretende entregar 500.000 veículos. A acontecer, será um aumento de 36% face ao ano passado.

Além disso, a Tesla anunciou que os seus inventários continuam a diminuir, uma vez que a eficiência de entrega melhorou.

Apesar destas notícias, a empresa encerrou a sessão desta sexta-feira em Wall Street a perder 7,38% para 415,09 dólares – a acompanhar a tendência de queda generalizada que se viveu nas bolsas no dia em que Donald Trump anunciou ter testado positivo para a covid-19.