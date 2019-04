Vendas de automóveis na Europa caem pelo sétimo mês consecutivo

Em março, as vendas de automóveis na Europa caíram 3,6% para 1,77 milhões de unidades. Os números, citados pela Bloomberg, foram avançados pela associação europeia de produtores automóveis (European Automobile Manufacturers Association) e espelham uma queda pelo sétimo mês consecutivo.





Os desafios que a indústria está a enfrentar com os carros elétricos e autónomos estão na base da queda das vendas que foi liderada por Itália que registou um recuo de quase 10%, seguida pela Espanha.





Em Portugal, as vendas de carros acompanharam a tendência tendo recuado 10% em março, ditando uma descida de quase 5% do mercado nos primeiros três meses do ano, de acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) este mês.





A indústria começou a ressentir-se nas vendas em setembro do ano passado com a introdução das novas regras para testes de emissões e tem sido impactada também pelas previsões económicas menos positivas. Itália, onde a economia já está a ‘encolher’, pode ressentir-se ainda mais enquanto as vendas de automóveis em Espanha estão em linha com as previsões de uma desaceleração para uma economia que tem sido resiliente até agora, detalha a Bloomberg. Já a Alemanha, o principal mercado da indústria, contornou uma recessão no final do ano passado, mas as perspetivas de recuperação permanecem sombrias.





"Uma melhoria na compra de automóveis não está no horizonte à luz do ambiente económico mais sombrio, e com o infindável debate sobre o Brexit e os riscos políticos", aponta a consultora EY num relatório.