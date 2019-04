O mercado automóvel acentuou assim a queda já vivida em fevereiro, mês em que as vendas de carros caíram 8%.



Cenário idêntico se verifica no acumulado do primeiro trimestre, com as vendas totais a caírem 4,7% para um total de 69.623 viaturas. Nos ligeiros a queda foi de 5,1%, enquanto nos pesados verifica-se um aumento de 15,3%.



Entre as marcas mais vendidas em Portugal, apenas a Citroën escapou às quedas em março no mercado de ligeiros de passageiros, tendo observado um aumento de 8%. Nas quedas, destaque para a Nissan, cujas vendas desceram 56%.



A Renault continua a liderar as vendas de carros em Portugal, com 3.959 veículos vendidos, o que corresponde a uma quota de mercado de 15,9%. Ainda assim, quando comparado com março de 2018, a Renault vendeu menos 6,1%. Em segundo lugar surge a Peugeot, com 2.494 carros vendidos, menos 4,1% do que em março de 2018. A completar o pódio está a Mercedes-Benz, com 1.588 veículos matriculados, menos 12,1% do que há um ano.



Em março, venderam-se 28.551 automóveis em Portugal, menos 9,9% do que no mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) esta segunda-feira, 1 de abril. Esta descida fez com que as vendas de carros no primeiro trimestre diminuíssem 4,7%.A queda das vendas totais de automóveis foi justificada unicamente pelo mercado de ligeiros, que contraiu 10,3%, já que as vendas de pesados até aumentaram 27% quando comparado com igual período do ano passado.