As vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia caíram 1% em fevereiro deste ano face a igual mês de 2018, segundo dados revelados esta sexta-feira pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).No mês passado, a venda de veículos cifrou-se em 1.114.692 unidades, menos 10.780 do que o registado em fevereiro de 2018. Ainda assim, alguns dos principais mercados registaram um crescimento, casos da Alemanha (2,7%), França (2,1%) e Reino Unido (1,4%), interrompendo cinco meses de quebras nas vendas. Já Espanha (-8,8%) e Itália (-2,4%) somaram o sexto mês de decréscimos nas vendas de ligeiros de passageiros. Em Portugal a quebra foi de 9,3%.Nos dois primeiros meses do ano foram vendidos na UE 2.310.099 automóveis, uma queda homóloga de 2,9%.As maiores descidas registaram-se na Holanda (-17,6%), Chipre (-16,3%) e Suécia (-13,1%). Em sentido contrário, a Lituânia apresenta um crescimento de 68,8% e a Roménia aumentou as vendas em 16,8%. Em Portugal as vendas caíram 2,1%.Os grupos automóveis mais penalizados foram a Nissan, com uma queda de 25,3% nos dois primeiros meses deste ano, a Honda (-11,6%) e o grupo FCA (Fiat, Chrysler, Jeep e Alfa Romeo), com uma descida de 10,1%.