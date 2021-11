Vendas de carros elétricos atingem novo recorde mensal

As vendas de veículos ligeiros de passageiros totalmente elétricos atingiram, em outubro, um novo recorde mensal. De acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 1.577 carros neste segmento, superando o máximo de setembro (1.498).



Em termos acumulados, este ano foram matriculados 9.416 carros elétricos, uma subida homóloga de 60,3% – e já por larga margem o melhor ano de sempre (o recorde era de 7.830, em 2020). Os carros totalmente elétricos representaram 14,9% das vendas de outubro e 7,65% do conjunto dos últimos 10 meses.





No topo das vendas deste tipo de veículos em outubro estão a Peugeout (288 carros), a Hyundai (204) e a Renault (143). Também no ranking anual, a Peugeout lidera estas vendas (1161), mas seguem-se a Tesla (1047) – que, em outubro, vendeu apenas 16 veículos elétricos – e a Nissan (902).



No segmento dos híbridos plug-in, foram vendidas 1.334 unidades no mês passado, uma quebra homóloga de 6,9%. Se juntarmos os carros elétricos aos veículos plug-in, estão em causa 27,5% das vendas de ligeiros de passageiros em outubro.





Ao longo de todos estes meses, desde o início do ano, as vendas cresceram 55,2% no segmento plug-in, para 12.908, ou seja, 10,48% do total de carros vendidos.





No total, o mercado automóvel aumentou 4,4% até outubro, para 150.009 veículos. Apesar de tudo, na comparação com 2019, a ACAP sinaliza que há uma diminuição de 33,5%.