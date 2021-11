Volkswagen aposta 500 milhões na Autoeuropa

Nos próximos cinco anos, a Volkswagen vai investir pelo menos 500 milhões de euros na Autoeuropa, anunciou Alexander Seitz, membro da administração da marca Volkswagen com o pelouro de “controlling and accounting”.





“Nos próximos cinco anos pretendemos investir mais de 500 milhões de euros em produto, equipamento e infraestruturas” assinalou Seitz, notando que isto prova o peso que a fábrica de Palmela tem para o grupo automóvel alemão.





Este investimento, apurou o Negócios, contempla já a previsível adaptação para a segunda geração do T-Roc, que recebeu agora um “facelift” após quatro anos de vida. Essa segunda geração deverá contar com uma versão híbrida plug-in, acompanhando a tendência de eletrificação do mercado automóvel.





O anúncio do responsável da Volkswagen foi prontamente saudado pelo Presidente da República, presente na cerimónia de comemoração dos 30 anos da Autoeuropa. “É uma garantia, porque sabemos que quando os alemães prometem, cumprem”.





Ao Negócios, também o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Helder Pedro, saudou o anúncio, considerando que é um “sinal muito positivo para o setor automóvel em Portugal”.





Terceiro melhor ano de sempre com 210 mil carros





Apesar das dificuldades enfrentadas este ano, com o confinamento no início do ano devido à escalada da pandemia e, a partir de meados do ano, as paragens e reduções de produção devido à escassez de componentes, particularmente semicondutores, a fábrica de Palmela deverá fechar o ano com 210 mil unidades produzidas, indicou Miguel Sanches, que abandona o cargo de diretor-geral da Autoeuropa esta terça-feira, sendo sucedido por Thomas Hegel Gunther.





Este número representa o terceiro mais elevado de sempre para a Autoeuropa, apenas atrás de 2018 e 2019, e mais 18 mil veículos do que no ano passado.





Miguel Sanches notou ainda, na sua intervenção na cerimónia, que “o T-Roc representa 95% da produção atual e no final de 2022 será 100%”.





Assim, o próximo ano será o derradeiro do Sharan, o outro modelo ainda produzido em Palmela.





A confirmarem-se os 210 mil veículos produzidos ao longo deste ano, a Autoeuropa vai atingir os cerca de 3,3 milhões de unidades produzidas desde 1995, ano em que a fábrica começou a sua operação.





O investimento vai permitir a adaptação para produzir a segunda geração do T-Roc, com versão híbrida.