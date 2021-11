Volkswagen investe 500 milhões nos próximos cinco anos na Autoeuropa

O grupo Volkswagen vai investir um mínimo de 500 milhões de euros nos próximos cinco anos na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, anunciou esta sexta-feira Alexander Seitz, membro da administração da marca Volkswagen com o pelouro de controlling and accounting, na cerimónia realizada nas instalações da fábrica para assinalar o 30.º aniversário do lançamento da primeira pedra das instalações."Nos próximos cinco anos pretendemos investir mais de 500 milhões de euros em produto, equipamento e infraestruturas", disse Alexander Seitz, salientando que esta é mais uma prova da importância da Autoeuropa para o grupo automóvel alemão.Este anúncio foi bastante elogiado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que frisou que "quando os alemães prometem, cumprem".Este montante, apurou o Negócios, destinar-se-á à adaptação da fábrica de Palmela para a nova geração do T-Roc, que já deverá contar com uma versão híbrida plug-in. A Autoeuropa passa a partir de 1 de dezembro a ter como diretor-geral Thomas Hegel Gunther (na foto), que sucede a Miguel Sanches.Hoje, de forma simbólica, o Presidente da República, o primeiro-ministro e o ministro da Economia participaram no "descerramento" da nova versão do T-Roc, alvo de um "facelift". O modelo da Volkswagen lançado em 2017 deverá ter uma nova geração dentro de dois a três anos. E será essa nova geração que contará com uma versão híbrida plug-in.(notícia atualizada às 15:45 com mais informação)