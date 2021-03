Volkswagen planeia seis fábricas de baterias para carros elétricos na Europa

O Grupo Volkswagen planeia construir seis fábricas de produção de baterias para veículos elétricos na Europa até 2030, anunciou esta segunda-feira o fabricante automóvel alemão.No "Power Day", o grupo indicou que as seis "gigafactories" deverão totalizar uma capacidade de produção de 240 GWh.Nesse sentido, o grupo já acordou parcerias com empresas do setor energético como a BP, no Reino Unido, a Iberdrola, em Espanha, e a Enel, em Itália.O objetivo do plano estratégico da Volkswagen é "reduzir a complexidade e os custos das baterias para permitir tornar os automóveis elétricos atrativos e viáveis para o máximo de pessoas possível", refere o grupo."Juntamente com os nossos parceiros queremos construir seis fábricas de baterias na Europa que deverão estar em funcionamento em 2030, garantindo a segurança dos fornecimentos", disse Thomas Schmall, administrador responsável pela divisão de Tecnologia do grupo.Recentemente, foi anunciado pelo Governo espanhol uma parceria público-privada para a instalação de uma fábrica de baterias no país vizinho e que conta com a Seat, Volkswagen e Iberdrola como integrantes do consórcio