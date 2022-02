Leia Também Sueca Northvolt faz "história" com arranque da produção de baterias

A Volvo Cars e a Northvolt escolheram Gotemburgo, na Suécia, para a construção de uma nova fábrica de produção de baterias. De acordo com as empresas, as operações nesta fábrica deverão ter início previsto para 2025 e está prevista a criação de 3 mil novos postos de trabalho.As companhias indicam que esta nova fábrica será ainda complementada por um centro de investigação e desenvolvimento, que já havia sido anunciado em dezembro.A construção desta fábrica, que pretende produzir baterias mais sustentáveis, que serão usadas nos próximos veículos da Volvo e da Polestar, deverá arrancar no próximo ano, indica o comunicado.A fábrica ficará em Torlanda, na cidade de Gotemburgo, e o facto de existir uma linha direta para a maior fábrica de automóveis da Volvo Cars, o acesso à infraestrutura e a um fornecimento de energia renovável, terá pesado na escolha da localização."A nossa parceria para células de bateria com a Northvolt é fundamental para as nossas ambições estratégicas de eletrificação. Pretendemos liderar o segmento dos automóveis premium elétricos e só iremos vender viaturas puramente elétricas a partir de 2030", indica Håkan Samuelsson, CEO do Volvo Car Group."O estabelecimento desta gigafactory em Gotemburgo é um passo decisivo, não só para continuar a transformar uma das regiões automóveis mais dinâmicas do mundo, como também para nos tornar no principal fornecedor global de baterias sustentáveis", complementa Peter Carlsson, co-fundador e CEO da Northvolt.