Volkswagen sai pela primeira vez do top 10 nas vendas em Portugal

As vendas da Volkswagen em Portugal continuam a deslizar. No primeiro trimestre do ano, a marca alemã vendeu menos 976 veículos do que há um ano, o que representa uma quebra de 28,4%.

Esta tendência de queda não é nova, mas tem-se prolongado. Em 2017, a Volkswagen era a terceira marca de automóveis ligeiros de passageiros mais vendida em Portugal. Em 2018 passou para nona e este ano já caiu para 11.ª. É primeira vez que a Volkswagen não consta entre as 10 marcas mais vendidas em Portugal, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), cujos dados disponíveis no site recuam até 2000.

A Volkswagen tem sido afetada por várias questões. Começando pela polémica das emissões poluentes, passando pelos problemas da SIVA (representante portuguesa da marca), cujos problemas financeiros afetaram o desempenho operacional.



Aquando do balanço de 2018, fonte oficial da SIVA explicou ao Negócios que o desempenho das vendas estava relacionado com fatores como a estratégia comercial, que está menos assente "nos canais de vendas ‘rent-a-car’ e ‘km zero’, que representam perto de um terço do mercado total em Portugal. Além da "implementação das novas normas de emissões WLTP e necessidade de re-homologar todos os veículos em comercialização, que afetou particularmente as marcas do Grupo Volkswagen, com impacto na produção e entrega de veículos novos em toda a Europa".

Além da paralisação do porto de Setúbal, que afetou as entregas de veículos.

Analisando a evolução das vendas da Volkswagen em Portugal verifica-se a perda completa na liderança. Segundo os dados da ACAP, a marca era líder em 2000, com 9.400 viaturas vendidas só no primeiro trimestre.

Recuando 10 anos, em 2009, a Volkswagen era a segunda marca mais vendida em Portugal no primeiro trimestre, tendo registado 2.702 matrículas. De realçar que 2009 foi um ano de fortes quebras no mercado automóvel em Portugal, num período marcado pela crise financeira mundial e que antecedeu as crises soberanas, com Portugal a pedir ajuda financeira em 2011.

Renault matém liderança. Nissan foi a mais fustigada no primeiro trimestre

A Renault continua a ser a marca mais vendida em Portugal, tendo atualmente 13% do mercado de veículos ligeiros de passageiros.

A fabricante francesa registou ainda assim uma descida de 14% nas vendas do primeiro trimestre do ano, quando comparado com igual período do ano passado. Ainda assim, a líderança parece difícil de ser conquistada, uma vez que a segunda marca mais vendida no trimestre em análise foi a Peugeot com 6.623 viaturas matriculadas.

No primeiro trimestre do ano, a Nissan foi a grande "derrotada". Vendeu menos 1.800 carros do que no ano passado, deixando o quarto lugar do "ranking"para nono.