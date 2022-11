Volkswagen consulta investidores com vista a IPO de unidade de baterias elétricas

A Volkswagen está a consultar com os investidores a possibilidade de investimento na sua divisão de desenvolvimento de baterias, antes de avançar para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária. É o que indica a Reuters, citando duas fontes conhecedoras do processo.A ideia é de trazer investidores antes do IPO para que a fabricante de carros consiga perceber a valorização da divisão PowerCo, caso haja uma potencial abertura de capital.Durante o primeiro dia de negociação da Porsche, o CFO da Volkswagen, Arno Antlitz, revelou que a fabricante alemã estava a ponderar formar parcerias estratégicas com a duração de um a dois anos, como um passo anterior para uma possível colocação em bolsa da PowerCo.No ano passado o CEO da empresa, Herbert Diess, chegou a lançar a ideia de um IPO em maio do ano passado, tendo como objetivo o financiamento dos planos de expansão da empresa no que toca à componente elétrica.A Volkswagen "reservou" cerca de 20 mil milhões de euros para investir na componente de baterias, incluindo a produção e investigação, desde a mineração à reciclagem e outros projetos incluindo sistemas de armazenamento energético.Ainda assim, após a colocação da Porsche em bolsa, a Volkswagen revela que não se sente sob pressão para angariar fundos com vista à transformação para o uso de baterias.