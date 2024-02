A próxima alteração nos juros será um corte, acredita Centeno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governador do Banco de Portugal acredita que o cenário de corte nas taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) já esteve mais longe. "Se a inflação mantiver nos próximos meses o trajeto que tem feito até aqui,", afirmou.Embora sublinhe que "não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas sabemos a direção da política e estou certo que se a inflação nos der esse espaço para agir, podemos iniciar um ciclo de normalização".O que: "A restritividade ainda vai fazer-se sentir durante muitos meses", e o objetivo é que "possa gradualmente vir a reduzir-se".Considerando que a Europa "precisa de estímulos de crescimento e tem que os encontrar internamente", avisou que "não será a procura externa desta vez que vai alavancar o crescimento".E aplica a mesma lógica ao país: "A mesma coisa se passará seguramente com Portugal e, portanto, temos que encontrar estímulos para crescer, para aumentar a produtividade internamente", alertou.