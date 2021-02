Abanca, "atento" a oportunidades, admite comprar em Portugal

Leia Também Lucros do Abanca caem mais de 60% para 160 milhões em 2020

O Abanca admite estar atento às oportunidades de aquisição que venham a surgir, numa altura em que é esperada uma nova onda de consolidação no setor bancário. O presidente do banco reconhece interesse em operações que permitam aumentar o volume de negócios do grupo e adianta ainda que Portugal é um dos mercados para onde a instituição está a olhar."Interessam-nos integrações que permitam aumentar o nosso volume de negócios, mas, também, que permitam manter os nossos modelos de negócios e de governança", afirmou Juan Carlos Escotet, presidente do grupo Abanca, durante uma conferência de imprensa que decorreu esta quarta-feira, 3 de fevereiro. "A verdade é que não descartamos alternativas novas que possa haver no mercado. Vamos analisar todas as oportunidades que surjam", sublinhou.Aqui, o banqueiro inclui Portugal, ainda que não haja qualquer operação em concreto a ser analisada. "Neste momento, não há uma alternativa em Portugal que seja prioritária para o nosso modelo de negócios, mas Portugal é um destino estratégico para o Abanca, absolutamente complementar para o que fazemos em Espanha", afirmou o responsável."Admitimos a possibilidade de crescer por integração de bancos. Continuamos a analisar e vemos com interesse qualquer oportunidade que surja", concluiu.Juan Carlos Escotet foi ainda questionado sobre a operação do Novo Banco em Espanha, pela qual o Abanca apresentou uma proposta de aquisição. O processo ainda não tem, contudo, uma decisão.No mês passado, o El Confidencial avançou que o Abanca e o Haitong apresentaram ofertas vinculativas pelo Novo Banco em Espanha . Na altura, o jornal espanhol adiantava que a operação poderia concretizar-se ainda em meados de janeiro.Mas, para já, não há qualquer decisão. Questionado sobre este processo, Juan Carlos Escotet referiu apenas que espera uma decisão "em breve".