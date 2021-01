Abanca e Haitong na corrida ao NB Espanha. Venda pode ficar fechada esta semana

Leia Também Novo Banco continua sem conseguir vender sucursal em Espanha por falta de interessados

Este processo acabou por acelerar. Na semana passada, o El Confidencial escreveu que o Novo Banco queria ter a venda da sucursal espanhola resolvida até março deste ano.



Foi no ano passado que o fundo norte-americano Lone Star (que detém 75% do Novo Banco) decidiu pôr à venda a operação do banco em Espanha. Esta engloba os negócios de banca institucional, empresarial, privada e de retalho, que nessa altura tinha um volume total de cerca de 6.000 milhões de euros.



banco português garantiu que o processo continuava em curso e que o atraso se ficou a dever à pandemia.Este processo acabou por acelerar. Na semana passada, o El Confidencial escreveu que o Novo Banco queria ter a venda da sucursal espanhola resolvida até março deste ano.Foi no ano passado que o fundo norte-americano Lone Star (que detém 75% do Novo Banco) decidiu pôr à venda a operação do banco em Espanha. Esta engloba os negócios de banca institucional, empresarial, privada e de retalho, que nessa altura tinha um volume total de cerca de 6.000 milhões de euros.

A venda do Novo Banco em Espanha poderá concretizar-se nos próximos dias. Na corrida estão os galegos do Abanca e os chineses do Haitong, cujas ofertas vinculativas chegaram no arranque desta semana.A informação é avançada esta quarta-feira, 13 de janeiro, pelo jornal El Confidencial . A publicação adianta, citando fontes próximas do processo, que deverá ser tomada uma decisão sobre o Novo Banco em Espanha até ao final desta semana ou início da próxima.Entre o Abanca e o Haitong, as mesmas fontes referem ao jornal que terá sido o banco chinês a oferecer o valor mais elevado.