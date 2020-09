Abanca formaliza compra da atividade bancária de retalho do Crédit Agricole em Espanha

Na cerimónia de assinatura, realizada em São Sebastião, norte de Espanha e próximo da fronteira francesa, o banco espanhol revelou que vai manter os atuais responsáveis do Bankoa no novo Conselho de Administração, dada a sua "trajetória no setor financeiro e as suas raízes no território".O Abanca informa, em comunicado de imprensa, que, com a aquisição da atividade bancária de retalho do Crédit Agricole em Espanha, reforça a sua presença na costa cantábrica, uma área considerada "prioritária" pela instituição.A operação vai permitir ao banco galego aumentar o volume de negócios em 4.374 milhões de euros (1.788 milhões de euros em crédito a clientes, 1.575 milhões de euros em depósitos e 1.011 milhões de euros em fundos fora do balanço), para 93.000 milhões de euros."O Abanca vai consolidar, assim, a sua posição como a sexta entidade espanhola por ativos, com mais de 65 mil milhões de euros", segundo a instituição financeira.O Bankoa tem mais de 40.000 clientes individuais e empresas, opera de acordo com um modelo de negócio "especializado e centrado em empresas, PMEs e gestão de patrimónios", sendo o banco "reconhecida no sector pela sua solvência, qualidade dos ativos e rentabilidade".Além de incorporar 30 escritórios e três agências empresariais, localizadas principalmente na comunidade autónoma espanhola do País Basco, mas também nas de Navarra, La Rioja e Madrid, a aquisição representa para o Abanca "um importante reforço em segmentos de negócios estratégicos, tais como empresas e gestão de patrimónios, e abre novas possibilidades de crescimento no financiamento de fundo maneio, negócios, consumo e seguros".A compra realizada hoje é a quinta transação realizada pelo Abanca desde a sua criação, em 2014: a primeira foi a integração do Banco Etcheverría, nesse ano; em 2017, comprou a Popular Servicios Financieros; em 2018, o Deutsche Bank PCB em Portugal e, no mesmo ano, comprou à Caixa Geral de Depósitos, o seu banco em Espanha, o Banco Caixa Geral.Com esta operação, Abanca e Crédit Agricole concluem o anúncio, feito em julho passado, do pré-acordo entre as duas partes.