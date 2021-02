Lucros do Abanca caem mais de 60% para 160 milhões em 2020

Leia Também Abanca com lucros de 143 milhões de euros após reforçar provisões em 211 milhões

O Abanca reportou um lucro de 160 milhões de euros em 2020, valor que corresponde a uma quebra de 60,5% face aos lucros de 405 milhões que tinham sido registados em 2019. O resultado é justificado com as provisões de 273 milhões de euros, constituídas para reforçar a posição financeira e dar resposta à crise gerada pela pandemia."O Abanca obteve um resultado líquido atribuível de 160 milhões de euros em 2020, após dedicar 273 milhões de euros à antecipação das provisões com o objetivo de enfrentar o ano de 2021 com uma posição sólida", indica o banco em comunicado emitido esta quarta-feira, 3 de fevereiro.Apesar da política de "prudência" no que diz respeito à constituição de provisões, o banco reduziu a taxa de incumprimento do crédito para 2%, enquanto os ativos considerados de cobrança duvidosa foram reduzidos em 22,4%. Com o reforço das provisões, a taxa de cobertura acabou, assim, por se fixar em 81,2%."2020 foi um ano especialmente complexo, muito difícil, que colocou à prova toda a nossa capacidade", resumiu Juan Carlos Escotet, presidente do grupo Abanca, durante uma conferência de imprensa que decorreu esta manhã. Ainda assim, o banco cresceu em termos operacionais.A margem financeira aumentou em 12,4%, totalizando 643 milhões de euros, enquanto as receitas obtidas com a prestação de serviço, onde se incluem as comissões, subiram 14%, para um total de 234,2 milhões de euros. Já o resultado com operações financeiras quase duplicou em 2020, fixando-se em 237,5 milhões de euros.Em termos de negócio, o crédito a clientes subiu 6,6%, elevando a carteira total para 38,4 mil milhões de euros. Este crescimento é justificado com as linhas de crédito garantido pelo Estado espanhol, no âmbito das quais o Abanca concedeu 3,1 mil milhões de euros.Já os depósitos de clientes aumentaram em 11,3% e totalizaram 42.541 milhões de euros.Feitas as contas, o volume de negócios do Abanca, considerando crédito e depósitos, aumentou 7,5% em 2020, totalizando 91.480 milhões de euros.Notícia atualizada pela última vez às 11h04 com mais informação.