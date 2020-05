De acordo com o banco, as "receitas recorrentes, com uma margem financeira que cresceu 17,4%, continuaram a melhorar e continuam a ser o pilar fundamental do resultado obtido". Já a nível da rentabilidade, a instituição financeira "fortaleceu as suas provisões de crédito em 78 milhões", com o "objetivo de enfrentar a previsível deterioração económica devido ao impacto da emergência sanitária".Um impacto para o qual o banco diz estar preparado. "Através de uma política prudente e focada no longo prazo, a entidade enfrenta o cenário covid com uma posição financeira muito sólida", refere o Abanca. O rácio CET1 fixou-se nos 12,7% no final dos primeiros três meses do ano, "situando-se 394 pontos base acima do exigido, o que permite uma almofada financeira de1.200 milhões de euros", refere.O banco registou ainda uma melhoria da qualidade dos ativos. "Após uma redução homóloga de 1,6% no total de créditos duvidosos, a taxa de incumprimento apresentou uma nova queda, situando-se em 2,7% e ficando abaixo da média do setor financeiro espanhol", nota a entidade.Quanto ao rácio de transformação, o Abanca indica que os "depósitos dos clientes constituem a base da estrutura de financiamento", com o rácio de crédito sobre para depósitos a situar-se nos 98%.Os resultados para o primeiro trimestre são divulgados numa altura em que o Abanca está a negociar a compra do EuroBic. Uma operação com a qual garante "continuar comprometido" apesar do impacto da pandemia, estando "atualmente pendente da conclusão do processo de 'due diligence'", refere o banco."Esta operação faz parte do compromisso estratégico com Portugal como eixo de expansão, um mercado atrativo pelo desempenho económico do país e no qual a entidade possui ampla experiência", remata.