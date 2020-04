EuroBic lucra mais de 60 milhões antes da venda ao Abanca

No total do ano passado, o resultado líquido ascendeu a 61 milhões de euros, "o melhor resultado obtido nos onze anos de atividade do banco", salienta a instituição financeira. Em 2018, os lucros foram de 42,5 milhões de euros.Este desempenho, explica, "foi sustentado pelo crescimento do volume de negócios na ordem dos 654 milhões de euros e dos níveis de fidelização dos clientes, que, conjuntamente, contribuíram para a consolidação da rentabilidade core, o que merece particular destaque num contexto adverso de taxas de juro negativas e de forte concorrência".Já o volume de negócios alcançou os 2.000 milhões de euros, registando um crescimento médio anual de 6,1%. O banco obteve ainda um "produto bancário acumulado e resultado líquido acumulado de 578 milhões de euros e 128 milhões de euros, respetivamente", adianta a entidade.Quanto aos rácios de capital, o CET1 situou-se nos 13% no final do ano passado. A nível da qualidade dos ativos, o rácio de NPL (non-performing loans) fixou-se nos 6,6%, um valor abaixo de 2018 e da média do setor.

"Face ao desempenho positivo registado no último ano, o objetivo último do banco continuará a ser o de aumentar o seu negócio e a sua quota de mercado. Mas irá fazê-lo de forma eficiente e prudente. Importa crescer, dando passos seguros de forma a garantir a sustentabilidade e robustez do banco bem como do seu modelo de negócio", afirmam, numa declaração conjunta, o presidente do conselho de administração, Diogo Barrote, e o presidente da comissão executiva, Fernando Teixeira dos Santos.

Teixeira dos Santos mantém-se até venda

Outros dos pontos que estaria a discussão na assembleia-geral que se realizou esta segunda-feira seria a eleição dos órgãos sociais do banco. Porém, "dado estar uma operação de aquisição em curso", os acionistas decidiram "remeter a discussão deste ponto para uma futura assembleia geral, devendo a atual administração manter-se em funções".



Portanto, Teixeira dos Santos vai manter-se em funções enquanto a venda do EuroBic ao Abanca não estiver fechada. Ao Negócios, fonte oficial do banco galego afirma que o "Abanca está, como desde o início, comprometido com a aquisição do EuroBic" e que o "processo de due diligence continua a decorrer como previsto".



Quanto à data da conclusão desta operação, a mesma fonte explica que "o contexto da pandemia covid-19 coloca um desafio adicional às equipas que estão envolvidas neste processo pelo que não nos é ainda possível confirmar uma data para a sua conclusão", notando que "assim que o processo estiver concluído será comunicado ao mercado".