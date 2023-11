Abanca compra Eurobic e triplica volume em Portugal

O grupo espanhol consumou a compra do Eurobic que já teve Isabel dos Santos como acionista, mas não revelou valor do negócio. A compra dá mais peso a Espanha no setor financeiro nacional.



O Abanca reforça a presença em Portugal mas não revela o valor. João Cortesão Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt | Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 21:49







O Abanca adquiriu 100% do capital do Eurobic, elevando o peso de Espanha no sistema financeiro nacional. A informação foi comunicada esta quarta-feira pelo banco espanhol. "O acordo de compra, alcançado após a conclusão da correspondente 'due diligence', está sujeito, como acontece neste tipo de transações, à autorização das autoridades competentes", indica o banco liderado em Portugal por Pedro

