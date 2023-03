Acionistas processam casa-mãe do Silicon Valley Bank, CEO e CFO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo SVB Financial – do qual faz parte o Silicon Valley Bank (SVB) – assim como o seu CEO, Greg Becker, e o CFO, Daniel Beck, foram acusados de omissão de informação, segundo o processo que deu entrada esta segunda-feira no tribunal federal de São José, na Califórnia, EUA.

A ação coletiva especifica que tanto a sociedade como os dois gestores ocultaram nos relatórios e contas o "quão sensível" estaria o banco, perante o cenário de aumento das taxas de juro – como se veio a concretizar desde março do ano passado, quando a Reserva Federal (Fed) norte-americana começou a subir os juros diretores nos EUA.

O caso intitulado "Vanipenta versus SVB Financial Group" pretende ainda que sejam pagas indemnizações aos investidores do banco, tendo como período sob juízo entre 16 de junho de 2021 e 10 de março de 2023.

A ação coletiva tem à cabeça Chandra Vanipenta, que considera que comprou as ações do SVB com preços inflacionados, devido a esta omissão.

O SVB foi encerrado pelas autoridades norte-americanas na sexta-feira, tendo os depósitos sido entregues a um fundo da agência responsável pelos depósitos (FIDC).





Segundo as informações avançadas por alguns investidores, esta segunda-feira algumas startups já começaram a ter acesso às suas contas, conforme prometido no comunicado conjunto emitido pela Fed, a FIDC e o Tesouro dos EUA.

O Silicon Valley Bank tinha cerca de 209 mil milhões de dólares em ativos e 175,4 mil milhões em depósitos antes de o colapso, considerado a maior falência de um banco a retalho nos EUA, desde a crise financeira de 2008.