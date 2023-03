First Republic Bank cai mais de 65%. Banca dos EUA em mínimos de 5 meses

Os setores da banca e dos serviços financeiros são dos que mais pressionam a sessão em Wall Street, após o colapso do SVB Financial Group – dono do Silicon Valley Bank (SVB), bem como da Silvergate Capital – empresa-mãe do Silvergate Bank - e, mais recentemente, do Signature Bank.

A comandar as perdas no S&P 500 está o First Republic Bank, congénere californiano do SVB, o qual regista o pior dia de sempre, ao tombar 64,62%, tendo chegado a afundar mais de 65%. As ações seguem a negociar nos 30,04 dólares, como não era visto desde o verão de 2012.

Destacam-se ainda do lado das perdas, a Key, dona do Key Bank (-29,25%), seguida da empresa de serviços financeiros Comercia (-26,19%) e da "holding" bancária Zions (-22,18%). O setor da banca do "benchmark" mundial negoceia assim em mínimos de outubro do ano passado.

O mercado segue a digerir o "crash" de três bancos norte-americanos em cinco dias, em especial do Silicon Valley Bank, a instituição com maior dimensão entre as três. Entretanto, Wall Street segue a recuperar, estando o S&P 500 a subir 0,47% para 3.876,74 pontos e o Dow Jones a crescer 0,29% para 32.002,34 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite soma 0,95% para 11.244,67 pontos.

O movimento ocorre após as autoridades norte-americanas terem anunciado medidas para garantir a estabilidade do mercado financeiro e depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também já ter assegurado que "os depósitos vão estar disponíveis e os salários dos trabalhadores destas empresas vão ser garantidos".

O mercado está a ser ainda animado pela notícia de que algumas startups parecem já ter começado a ter acesso aos saldos das suas contas no SVB. "Acabei de receber a notícia de que algumas das empresas do nosso portefólio já tem os seus fundos disponíveis no SVB", indicou o investidor tecnológico Ari Newman no Twiiter.





Just got confirmation from one of of our portfolio companies that their SVB funds are available and they have access this am.



Cc @jeff_weinstein — Ari Newman (@arinewman) March 13, 2023

Também Paige Craig, da empresa de "venture capital" Outlander informou que as empresas devem ter começado a ter acesso às suas contas a partir das 9h30 da manhã desta segunda-feira.

Já do lado de cá do Atlântico, ficou-se a saber que após comprar a filial britânica do SVB, o HSBC pretende injetar 2 mil milhões de libras no banco (2,27 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), segundo avança a Bloomberg, tendo sido a notícia confirmada à agência por fonte oficial.



Até ao momento não se sabe se o maior banco da Europa manterá a marca da instituição comprada ou se a absorverá por completo.