Efeito SVB derruba Lisboa. BCP afunda 7,4% com pior dia em nove meses

Num dia em que a banca e o setor financeiro estão a ser duramente castigados nos mercados globais, a bolsa portuguesa acompanhou a maré vermelha vivida na Europa. O PSI caiu 2,15%, para os 5.896,08 pontos, com apenas uma cotada em alta, outra inalterada e as restantes 13 a fecharem em terreno negativo.



O BCP liderou as perdas com um tombo de 7,39%, para os 0,2056 euros, naquela que foi a pior sessão para o banco liderado por Miguel Maya desde 10 de junho do ano passado.





A pressionar o índice nacional esteve também a Galp, que recuou 4,19%, para 10,4 euros, num dia em que os preços do petróleo cedem perto de 2%.Com quedas superiores a 2% fecharam ainda a Sonae, que perdeu 2,82%, para 1,033 euros, a Semapa, que caiu 2,73%, para 13,52 euros, bem como a Mota-Engil e CTT, que recuaram 2,28% e 2,01%, respetivamente.No setor da eletricidade, a EDP Renováveis destacou-se com uma subida de 0,30%, para 20,15 euros. A REN fechou inalterada nos 2,52 euros, enquanto a Greenvolt deslizou 0,56%, para 7,05 euros, e a EDP caiu 0,78%, terminando o dia nos 4,717 euros.Nota ainda para a Jerónimo Martins, que cedeu 0,3%, até aos 20,02 euros.Notícia atualizada às 16:49