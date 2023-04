Ações do BCP tocam máximo desde julho de 2019

Num dia em que a quase generalidade dos bancos europeus sofrem perdas em bolsa, o BCP destoa e tocou mesmo o valor mais elevado em 45 meses.As ações do banco liderado por Miguel Maya atingiram os 0,2345 euros, o que correspondia a uma subida de 1,91%, antes de aliviarem para os atuais 0,232 euros, um ganho de 0,83%.O dia, contudo, está a ser difícil para a banca europeia após o UBS ter reportado lucros abaixo do esperado e de o Santander também ter desiludido.O banco espanhol lidera mesmo as quedas entre o Stoxx 50 com um tombo de 5,97%, para 3,33 euros. No índice que agrupa as maiores cotadas da Europa são vários os bancos entre as maiores perdas: o ING recua 2,6%, o Unicredit cai 2,51%, o BBVA cede 2,38%, o BNP Paribas perde 1,94% e o Intesa Sanpaolo desvaloriza 1,87%.Já o UBS, que chegou a afundar 5,36%, perde agora apenas 1,21%