Agosto e setembro com mais sinistralidade que em 2019

"O ramo não vida tem uma correlação muito direta com o crescimento económico portanto se a economia não cresce e a procura quebra, o ramo sofre", referiu José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradoras.

No automóvel, a sinistralidade baixou nos meses confinados, mas houve fatores que mitigaram essa baixa que não foi tão pronunciada, os custos com sinistros baixaram nos primeiros oito meses de 7 a 8%, em que houve disrupções no abastecimento de peças o que levou a custos mais elevados. "À medida que as pessoas desconfiam há muito mais pessoas a utilizar automóvel e que anteriormente utilizava transportes públicos. Os meses de agosto e setembro tiveram custos de sinistralidade superiores aos do ano passado", assinalou José Galamba de Oliveira.

Cada companhia tem de analisar a sua carteira, o perfil de risco, sobre o impacto da pandemia na sua carteira e tomar decisões em consonância e há companhias que já anunciaram decisões como bonificações, mas "não há uma decisão concertada no setor".