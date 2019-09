Alison Rose é a primeira mulher a liderar um grande banco britânico

O Royal Bank of Sctoland (RBS) elegeu Alison Rose como a nova CEO do banco, passando a ser a primeira mulher a mandar num dos quatro maiores bancos do Reino Unido.

Alison Rose tornou-se a primeira mulher a liderar um dos maiores bancos do Reino Unido e sucede ao demissionário Ross McEwan, de 62 anos, numa altura em que o banco se tenta desamarrar do controlo do Estado.



"Rose traz uma extensa experiência e um caminho bem-sucedido dentro do banco, noutras funções", disse o Chairman do RBS, Howard Davies.





A nova CEO do banco, de 49 anos, começará as suas funções em novembro, anunciou o banco. Atualmente ainda é a líder do negócio do banco comercial que gera um terço das receitas totais do RBS.