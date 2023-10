Allianz Trade anuncia mudanças na comissão executiva e conselho fiscal da COSEC

A Allianz Trade adquiriu a participação do BCP na COSEC (Companhia de Seguro de Crédito) e tornou-se assim acionista único da empresa especializada em seguros de crédito e seguros de caução. Com a mudança da estrutura a acionista decidiu efetuar alterações na comissão executiva e no conselho fiscal.De acordo com um comunicado, a empresa informa que a comissão executiva vai passar a ser composta por quatro membros, sendo que Bruno Rodrigues passa de diretor para administrador financeiro (CFO) e integra a comissão executiva."Os restantes três membros da comissão executiva mantêm-se em funções e são, respetivamente, Vassili Christidis, CEO, que vai acumular também a função de presidente do conselho de administração, Placido Furnari, administrador com o pelouro de riscos e sinistros, e André Granado, administrador com o pelouro comercial e marketing", indica o documento.O Conselho de Administração irá ainda integrar, como administradores não executivos, Nadine Accaoui, CFO da Allianz Trade Mediterrâneo, Médio Oriente e África (MMEA), que renova o mandato, e Riccardo Noto, COO da Allianz Trade MMEA."José Vairinhos deixa o cargo de presidente do Conselho de Administração da COSEC ('Chairman'), que ocupou durante os últimos meses, e regressa ao Conselho Fiscal. Este órgão passará a ser presidido por Alexandre Lucena e Vale e terá como vogais José Vairinhos e Francisco Avillez", pode ler-se também no documento.