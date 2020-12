Antigos gestores do BES contestam lista de credores

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Cinco antigos administradores do Banco Espírito Santo (BES), que foram considerados culpados pelo colapso do banco, vieram contestar a lista de créditos reconhecidos definida no âmbito do processo de liquidação do banco falido – apesar de já terem sido reconhecidos como credores. Um deles, o ex-administrador financeiro do BES, reclama mesmo um crédito adicional de 5,7 milhões de euros, relativo à pensão de reforma a que diz ...