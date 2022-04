ASF: Riscos do mercado de seguros em nível alto devido a conflito e economia

No seu Painel de Riscos do Setor Segurador, a entidade afirma que, "no que respeita aos riscos de mercado, destaca-se o aumento da volatilidade dos mercados obrigacionistas e acionistas, refletindo a incerteza quanto à evolução do conflito armado e o respetivo impacto sobre a atividade económica".Além disso, a ASF destacou "o aumento dos níveis de rendibilidade do mercado imobiliário residencial português em 3,3 pontos percentuais", sendo que "estas evoluções motivam a colocação da avaliação das categorias de riscos de mercado do painel no nível alto"."Adicionalmente, no período mais recente, as variações dos prémios de risco foram no sentido de subida, permanecendo, ainda assim, em níveis relativamente contidos, o que motiva a manutenção da avaliação dos riscos de crédito em médio-baixo", sublinhou a ASF.Ainda assim, indicou, "tendo em conta a sobreavaliação de alguns segmentos do mercado e o aumento da incerteza por parte dos investidores quanto à evolução dos preços, acentua-se o risco de uma reavaliação em alta dos prémios de risco, passível de materialização de forma abrupta na sequência de choques externos".Por outro lado, "numa análise à rendibilidade do setor segurador nacional no final de 2021, esta evoluiu positivamente, em termos homólogos, com o resultado líquido global provisório a registar um aumento para 649,4 milhões de euros".No ramo Vida, "o resultado técnico provisório incrementou face ao ano transato, para 441,5 milhões de euros, enquanto nos segmentos Não Vida este resultado aumentou para 404 milhões de euros, tendo o contributo da função financeira sido determinante para esta última evolução", indicou.Por segmento, de acordo com a ASF, "assinala-se a melhoria verificada na modalidade Acidentes de Trabalho", sendo que, "ao nível da solvabilidade do setor segurador, o rácio global de solvência registou um decréscimo de 8,5 pontos percentuais na variação trimestral em cadeia, para 206,6%, permanecendo, ainda assim, num nível superior ao registado no final de 2020".No ramo Vida, "apesar do aumento assinalável da produção verificado no decurso de 2021 (com 73% de crescimento, evolução conexa com a componente de seguros de vida ligados), entre setembro e dezembro, o valor anualizado dos prémios brutos emitidos aumentou 12,4%, traduzindo assim uma desaceleração face ao trimestre anterior", disse a entidade."Em simultâneo, apesar do ligeiro decréscimo da taxa de sinistralidade dos seguros Vida Risco observado no trimestre, é de registar o crescimento de 9,9 pontos percentuais no ano de 2021, face ao ano transato", sendo que "a taxa de resgates dos produtos financeiros permaneceu globalmente estável".Já no que diz respeito aos ramos Não Vida, "é de registar o crescimento da produção em 2021, de 5,9%. No último trimestre, a produção anualizada aumentou 1,8% face ao trimestre anterior, com contributos positivos de todas as principais linhas de negócio", referiu a AFS, destacando que a taxa de sinistralidade global dos ramos Não Vida registou, em 2021, uma deterioração residual (aumento) de 0,5 pontos percentuais"."Constata-se igualmente um aumento da sinistralidade no último trimestre do ano, aumento que foi transversal a todas as principais linhas de negócio, exceto em Acidentes de Trabalho", referiu a ASF.