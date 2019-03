Lusa

O presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), José Almaça, assegurou esta terça-feira que "caso o Governo mude a lei e nos atribua de imediato a competência sobre a idoneidade, nós cumpriremos".O responsável da entidade supervisora respondia a uma questão da deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua durante uma audição na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.A deputada bloquista começou por referir que "seria de esperar que ambos (Governo e ASF) tivessem pressa em resolver a situação". Em vez disso, considerou, "acho lamentável que lavem as mãos e que se entre numa batalha jurídica para ver quem é que retira a idoneidade a Tomás Correia".Mortágua defendeu que "continua a não ser claro que a ASF não tenha poder para retirar idoneidade". E depois questionou: "se o Governo vier a publicar um despacho em que clarifica as responsabilidades da ASF o que fará o regulador?".José Almaça discordou sobre a classificação da lei como "ambígua" feita pela deputada. "A lei diz que essas responsabilidades são da ASF após o período transitório", reiterou. "Se o Governo alterar a lei e disser que é assim, que essa responsabilidade é da ASF de imediato, nós iremos cumprir a lei".