Assaltar bancos passou de moda na Dinamarca. País com zero incidentes em 2022

O ano de 2022 terminou sem um único assalto aos bancos dinamarqueses, sendo o primeiro ano que tal acontece, depois de em 2021 ter ocorrido um. Há duas décadas, este valor ultrapassava os 200 e, desde 2017, a média era de menos de dez assaltos por ano.



Segundo os dados do Finance Denmark, o último pico ocorreu em 2010, com 135 casos. Durante um curto período de tempo, assistiu-se a um aumento de roubos de caixas de multibanco, com o pico ...