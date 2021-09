Associação de obrigacionistas seniores do BES diz-se discriminada por Governo e reguladores

A Associação de Obrigacionistas Sénior Particulares Lesados do Novo Banco (AOSPNB) diz ter sido discriminada pelo Governo, pelo Banco de Portugal e pela CMVM, "ao ser excluída no grupo de trabalho" para as associações de lesados do BES e do Banif constituído recentemente.

O Governo constituiu um grupo de trabalho para analisar as questões dos lesados do BES e do Banif, tendo dito que o objetivo era o de "analisar e de procurar dar resposta às questões relacionadas com as perdas sofridas por clientes com produtos do BES e do Banif, em particular aqueles residentes nas Regiões Autónomas, África do Sul e Venezuela".



Leia Também Lesados do Banif e do BES esperam solução até ao fim do ano

Para esta associação, "o Executivo, os reguladores e os supervisores dos mercados continuam a ignorar" a entidade que tem 110 associados, sendo a maioria, discrimina a associação, famílias e emigrantes portugueses com um investimento entre 100 mil e 200 mil euros. A associação defende-se investidores em obrigações seniores que aplicaram 19 milhões de euros. "Menos de 1% do total das cinco séries retransmitidas do Novo Banco para o BES. Um valor irrisório para o Novo Banco, mas a perda quase total das poupanças de muitas famílias".



A Associação tem duas ações a decorrer no Tribunal Administrativo, uma contra o Banco de Portugal (BdP) para impugnar a decisão de retransmissão de apenas cinco séries de Obrigações Sénior do Novo Banco para o BES, e outra contra o Estado Português por deficiente transposição da diretiva europeia, o que veio permitir ao BdP fazer aquela retransmissão.