Ativos ao abrigo do mecanismo e os outros são geridos da mesma forma, diz GNB Real Estate

Volkert Reig, presidente da GNB Real Estate, diz que não há diferenças entre a gestão dos ativos cobertos pelo mecanismo de capitalização contingente (CCA, na sigla em inglês) e os outros ativos."O excel é o mesmo" para todos estes ativos, afirmou o responsável aos deputados, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, notando que o ficheiro não identifica quais ativos são CCA e quais não são.Em causa está o mecanismo que permite ao Novo Banco receber, através do Fundo de Resolução, até 3,89 mil milhões de euros. Até agora, o banco liderado por António Ramalho pediu perto de 2,9 mil milhões de euros e prepara-se para receber um novo "cheque" de 429 milhões de euros.

"Nenhum valor é manipulado para aumentar ou diminuir o valor dos ativos", disse ainda Volkert Reig aos deputados, notando que há "mecanismos de controlo muito rigorosos" que impedem que isto aconteça.



O presidente da GNB Real Estate afastou ainda a possibilidade de haver vendas de ativos a partes relacionadas.



"Posso afirmar categoricamente que não existe nenhuma transação relacionada com o grupo da Lone Star. Isso é garantido. Tal como disse António Ramalho, que demitir-se-ia quando encontrasse uma, se os senhores encontrarem uma, eu vou para casa. Garanto que não há", disse.



Esta tarde será a vez de Paulo Vasconcelos, CEO da GNB Vida, ser ouvido no Parlamento. Já na próxima semana estão agendadas já várias audições, nomeadamente de José Bracinha Vieira, presidente da comissão de acompanhamento do Novo Banco, assim como de João Freitas, secretário geral do Fundo de Resolução, e Luísa Soares da Silva, membro do conselho executivo do banco.



