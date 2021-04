Auditoria da Deloitte ao Novo Banco não chegará para reverter chamada de capital

A entrega de capital que o Fundo de Resolução fez ao Novo Banco no ano passado, por referência ao exercício de 2019, não deverá ser posta em causa pela auditoria da Deloitte aos atos de gestão do banco. A análise, obrigatória após o pedido de injeção de mais de mil milhões de euros pela instituição liderada por António Ramalho, já chegou às mãos do Governo.Segundo apurou o Negócios, as conclusões da auditoria não deverão ser suficientes para colocar em causa a chamada de capital referente a 2019, à semelhança do que já aconteceu em 2020 com a chamada de 2018. Na auditoria entregue no ano passado, foram detetadas algumas falhas, mas sem consequências – o valor entregue ao banco não foi revertido.O documento agora entregue ao Governo será analisado em profundidade. Em causa está a injeção de 1.035 milhões de euros que o Novo Banco pediu com base nas contas de 2019. Inicialmente, o valor era de 1.037 milhões de euros, mas o Fundo de Resolução acabou por transferir menos ao deixar de fora o valor correspondente aos prémios diferidos que foram atribuídos aos administradores executivos do Novo Banco.O Novo Banco disse entretanto que vai pedir mais 600 milhões de euros, com base nos resultados de 2020. Isto depois de já ter pedido perto de 2,9 mil milhões de um total de 3,89 mil milhões de euros no âmbito do mecanismo de capital contingente.A auditoria, que a Deloitte fez agora chegar ao Governo, é obrigatória por lei. Segundo a legislação aprovada em 2019 no Parlamento, quando um banco é recapitalizado com fundos públicos - como acontece nas injeções realizadas pelo Fundo de Resolução no Novo Banco -, "o Governo manda realizar uma auditoria especial por entidade independente, por si designada sob proposta do Banco de Portugal, a expensas da instituição auditada".A primeira auditoria, também realizada pela Deloitte e que foi referente ao período entre 2000 e 2018, custou perto de três milhões de euros ao banco liderado por António Ramalho.Está ainda a decorrer uma outra auditoria, mas desta vez a cargo do Tribunal de Contas. Esta análise foi pedida pelos deputados com o objetivo de avaliar, entre outras questões, as vendas de ativos tóxicos no Novo Banco que têm gerado polémica no último ano. Ficou ainda definido que as conclusões podiam ser divulgadas faseadamente, mas até agora nada foi conhecido.