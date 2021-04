Novo Banco vendeu malparado ao melhor preço, diz auditoria da Deloitte

Leia Também Bruxelas travou mudança de sede do Novo Banco para as Amoreiras , refere a Deloitte nas suas conclusões, que chegaram às mãos do Governo na semana passada.





Nas conclusões, agora conhecidas, é ainda divulgado que o "verifica-se que as alienações de carteiras ocorridas em 2019 foram realizadas através de processos de venda organizados e concorrenciais, com uma organização do processo em linha com as práticas usuais para este tipo de processos".

A venda das carteiras de crédito malparado por parte do Novo Banco, liderado por António Ramalho, foi feita pelo "preço mais elevado" e respeitando o acordo do mecanismo de capitalização contingente. A conclusão consta da segunda auditoria da Deloitte aos atos de gestão do banco liderado por António Ramalho, referente ao período de 2019.A versão "rasurada" foi publicada esta sexta-feira, 9 de abril, no site do Parlamento."Nos três processos de alienação analisados verificou-se que foi escolhida a proposta de investidores que apresentava o preço mais elevado"Em causa estão os portefólios "Nata 2", "Sertorius" e "Albatroz", que a Deloitte diz terem sido vendidos ao "preço mais elevado".A auditora refere ainda que "as propostas escolhidas para assinatura de contratos de compra e venda, suportadas no contributo dos assessores financeiros e jurídicos dos processos, foram aquelas que, de acordo com a informação disponibilizada pelo Novo Banco, apresentavam condições mais favoráveis, nomeadamente maior flexibilidade nas alterações das condições propostas nos CCV e um menor risco de execução e de indemnizações futuras decorrentes das representações e garantias concedidas".Além disso, nota,Fundo de Resolução, que detém 25% do Novo Banco, não aceitou vender a seguradora GNB Vida por 81 milhões de euros.O Novo Banco e a Apax acabaram por chegar aos 123 milhões de euros. Mas a Deloitte diz desconhecer "o racional" por detrás do valor final.

"Tendo em consideração um preço de venda estimado de 81 milhões de euros para setembro de 2019, o banco negociou a definição de um preço final de venda de 123 milhões de euros (acrescido da componente variável de 125 milhões de euros)" para compra da GNB Vida, lê-se na auditoria.





O Fundo de Resolução disse, segundo a Deloitte, "que não consideraria aceitável que a conclusão da operação se fizesse pelo preço final estimado que resultaria da aplicação do mecanismo de ajustamento de preço" e "que, caso o preço não fosse revisto em alta, não autorizaria a operação".





"Não foi obtida documentação formal que explicite o racional e a base da fixação do valor final da operação", remata a Deloitte.



Sete desinvestimentos sem documentação completa

A Deloitte refere, por outro lado, que houve sete desinvestimentos de subsidiárias e associadas do banco que foram feitos sem documentação completa.