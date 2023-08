Aumento dos juros leva bancos espanhóis a reduzir comissões

Santander, Sabadell e BBVA também registaram queda nas comissões no primeiro semestre. Em sentido contrário, destaca-se a Unicaja, o único dos grandes bancos do país vizinho com comissões líquidas a aumentar (2%).



Os bancos espanhóis estão a cobrar menos comissões, numa tentativa de se tornarem mais competitivos aos olhos dos clientes, numa altura em que o aumento das taxas de juro fez abrandar o crédito.O jornal El Economista diz que quase todos os bancos deixaram de ganhar comissões líquidas - calculadas subtraindo as comissões pagas a terceiros - no final do primeiro semestre do ano. São quedas que chegam a ser superiores a 4% em comparação com o mesmo período de 2022. Este corte nas comissões junta-se a uma queda das comissões de gestão de ativos e à perda das comissões cobradas pelos depósitos de empresas.A entidade bancária com maior queda nas receitas obtidas através das comissões é o CaixaBank que, excluindo o negócio do BPI em Portugal, fechou junho a ganhar menos 4,7% em comissões líquidas, num total de 1.699 milhões de euros.