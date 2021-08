BAI muda estatutos e prepara entrada em bolsa em 2022

O BAI – Banco Angolano de Investimentos aprovou esta segunda-feira, em assembleia-geral extraordinária, a alteração dos seus estatutos para sociedade aberta, o que "lhe permitirá abrir o seu capital em bolsa, num futuro próximo", anunciou a entidade em comunicado.



Numa nota divulgada esta terça-feira, o BAI refere que os acionistas aprovaram unanimemente a alteração dos estatutos da sociedade, "para efeitos da preparação da sua qualificação como sociedade aberta", salientando que este é um "momento histórico na vida do banco".



"Este vai ser um processo longo, mas sustentado e transparente, prevendo-se que a efetivação da Oferta Pública de Venda se verifique em meados de 2022", garante o presidente da comissão executiva do BAI, Luís Lélis, citado no comunicado.



Já Mário Barber, vice-presidente do conselho de administração do banco angolano, salientou no final da reunião de acionistas que "este é o caminho expectável para uma instituição em franco crescimento", pelo que "a alteração dos estatutos é um primeiro passo no início de uma nova fase do Banco Angolano de Investimentos".



Com esta importante alteração, o BAI assumirá o estatuto de sociedade aberta e passará a ter de cumprir determinados requisitos, nomeadamente uma adaptação dos sistemas e processos, uma maior exigência na divulgação de informação financeira, atempada e transparente.



A estrutura accionista do BAI é composta por 54 investidores, detendo a Sonangol 8,5%.