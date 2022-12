Banca e Governo discutem solução para pensionistas

Sindicatos dos bancários escrevem que as instituições concordaram com a proposta para pagar meia pensão aos reformados do setor e estão a negociar com o Governo.

