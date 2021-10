Banca melhora condições de crédito para grandes empresas

Leia Também Juros no crédito à habitação voltam a recuar em setembro para 0,785%

A banca está a melhorar as condições do crédito concedido às grandes empresas, reduzindo "spreads" e alargando os montantes do empréstimo e as maturidades. Isto numa altura em que a procura por parte destas empresas está a diminuir.Esta é uma das principais conclusões do mais recente inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, relativo ao terceiro trimestre deste ano, realizado pelo Banco de Portugal (BdP) e publicado esta terça-feira, 26 de outubro.Segundo os resultados do inquérito, no período em análise, não houve alterações nos critérios de concessão de crédito, nem nos termos e condições dos empréstimos, para o conjunto das empresas e para os particulares.A exceção foram as grandes empresas, que beneficiaram de uma "diminuição nos 'spreads' dos empréstimos de risco médio, ligeira diminuição nos 'spreads' dos empréstimos de maior risco, ligeira melhoria no que respeita ao montante do empréstimo, às condições contratuais não pecuniárias e à maturidade".A pesar sobre a decisão dos bancos de melhorar estas condições esteve a "perceção dos riscos".Já no que diz respeito aos empréstimos a particulares, tanto no segmento da habitação como no do consumo houve uma "manutenção dos termos e condições" de concessão.Quanto ao lado da procura, o cenário é distinto para empresas e particulares. De um lado, há uma diminuição da procura por crédito, "sobretudo por parte de grandes empresas e nos empréstimos de curto prazo", numa altura em que se assiste a uma "ligeira diminuição das necessidades de financiamento do investimento".Do lado das famílias, a procura por crédito aumentou, sobretudo no crédito à habitação. A contribuir para este aumento estão "a confiança dos consumidores e o nível das taxas de juro", que se mantêm historicamente baixas.Perante este cenário, os bancos antecipam, para os próximos meses, um "aumento da procura de empréstimos para empresas, mais significativo nos de curto prazo e para pequenas e médias empresas", bem como um "aumento da procura para consumo e outros fins" do lado dos particulares.