Concessão de crédito para a casa abranda em agosto

Os bancos portugueses concederam 1.261 milhões de euros em crédito para a compra de casa, no mês de agosto. Este valor é inferior ao montante financiado no mês anterior. No total, o crédito às famílias atingiu 1.861 milhões de euros, segundo os dados Banco de Portugal.



O valor financiado em novos créditos à habitação recuou face aos 1.385 milhões de euros emprestados em julho, adiantam os dados do Banco de Portugal revelados esta sexta-feira. Apesar desta desaceleração mensal, este é o sexta mês em que as novas operações de crédito à habitação superam os 1.200 milhões de euros, mostrando que se mantém um forte dinamismo neste segmento com os bancos a apostarem neste tipo de financiamento, como forma de aumentar as suas receitas.





Segundo o Banco de Portugal, a taxa de juro média destes empréstimos manteve-se em 0,80%. Esta taxa encontra-se abaixo de 1% desde agosto de 2020.Em relação ao crédito ao consumo, segundo os dados do regulador foram emprestados 413 milhões de euros para esta finalidade de financiamento, menos 16 milhões de euros que o montante concedido em julho.No total, em agosto, os bancos concederam 1861 milhões de euros de novos empréstimos aos particulares a uma taxa de juro média de 2,39%.