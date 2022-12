Banca prestes a fechar maior negócio imobiliário ainda em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

de hotéis de luxo e outros imóveis, avança o jornal Eco nesta quinta-feira, 29 de dezembro. O processo teve um caminho atribulado, sobretudo no último ano, O processo teve um caminho atribulado, sobretudo no último ano,





venda dos fundos ECS aos americanos da Davidson Kempner esta quinta-feira, concretizando assim o maior negócio imobiliário do ano em Portugal.Em causa está uma carteiradepois de os bancos terem selecionado o comprador em dezembro do ano passado

Além da complexidade do processo e das negociações, foi preciso ainda garantir o aval dos reguladores, nomeadamente em Portugal e no Luxemburgo, mas isso terá sido garantido na passada sexta-feira.



Assim, e embora a assinatura ainda possa derrapar mais alguns dias, dada a exigência da transação, todas as equipas estão a trabalhar para tudo fique definitivamente fechado ainda em 2022.