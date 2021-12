Fundo Davidson Kempner fecha compra de hotéis de luxo em Portugal à banca

O período de ofertas terminou a 30 de setembro, tendo sido recebidas duas ofertas. A outra proposta vinculativa tinha sido oferecida pelo consórcio Bain/Cerberus, mas já era expectável que o Davidson Kempner estivesse à frente já que a outra oferta era mais baixa. Na altura, o Jornal Económico noticiou que a proposta da DK Partners rondaria os 900 milhões de euros.O portefólio de ativos é inferior ao inicialmente previsto após terem sido retirados sete ativos. O Novo Banco, BCP e Caixa Geral de Depósitos são os bancos com maiores posições acionistas nos fundos de reestruturação da ECS, juntamente com o Santander e a Oitante. De acordo com o Eco, é expectável que o negócio fique concluído durante o primeiro semestre do próximo ano.