Banca regional dos EUA volta a dar nas vistas. Banc of California compra PacWest

Apenas meses depois de a banca regional norte-americana ter centrado as atenções com o colapso de três instituições financeiras, o setor voltou a dar nas vistas.

O Banc of California chegou a um acordo de fusão com o PacWest, anunciaram as duas instituições em comunicado.

Além do investimento do Banc of California, a Warburg Pincus e a Centerbridge Partners pagam 400 milhões de dólares por 20% da nova instituição financeira e "warrants" que conferem o direito de compra de novas ações.

O acordo deve ser fechado no final de 2023 ou no início do próximo ano e resultará num banco de 36 mil milhões de dólares em ativos, com o nome de Banc of California, mantendo-se o atual CEO, Jared Wolff, à frente da instituição financeira.

Os atuais acionistas do PacWest vão receber por cada ação do banco 0,66 títulos da nova instituição financeira que resulta da fusão, ou seja, são necessárias três ações para que cada acionista do PacWest receba dois títulos do Banc of California.





O Banc of California detinha em março 10 mil milhões de dólares em ativos, um quarto da dimensão do PacWest.

Durante os últimos momentos da negociação em bolsa no horário regular desta terça-feira, o The Wall Street Journal (WSJ) já tinha avançado que o Banc of California estaria em negociações avançadas para comprar a instituição financeira.

O PacWest, um banco sediado em Bevery Hills, vendeu ativos este ano, na sequência da corrida aos depósitos a vários bancos regionais.

As ações do PacWest seguem a afundar 26,63% durante o "after hours", depois de tombar 27% durante a sessão.

Já os títulos do Banco of California somam 10,73% para 14,97 dólares.