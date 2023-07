Wall Street fecha no verde. PacWest tomba 27% com acordo de aquisição à vista

35.438,07

4.567,48

14.144,56

Wall Street terminou a sessão desta terça-feira no verde, numa altura em que os investidores aguardam a divulgação das contas trimestrais de duas "big tech" e estão atentos às mais recentes notícias sobre a banca regional norte-americana.O industrial Dow Jones avançou ligeiramente (0,07%) parapontos, enquanto o S&P 500 valorizou 0,28% parapontos.Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,61% parapontos.As ações da Microsoft valorizaram 1,7% e a Alphabet somou 0,56%, momentos antes de serem divulgadas as contas trimestrais de ambas as tecnológicas.Já os títulos do Spotify tombaram 14,31%, depois de a empresa de "streaming" ter aumentado os preços dos seus serviços em vários mercados e ter reportado margens abaixo do esperado pelos analistas.Além das tecnológicas, também o setor da banca centrou as atenções nos últimos momentos da negociação.As ações do banco PacWest afundaram 27,04% durante a sessão, depois de o Wall Street Journal (WSJ) ter avançado que o Banc of California está em negociações avançadas para comprar a instituição financeira, de acordo com fontes conhecedoras do processo.O acordo de aquisição deverá ser anunciado esta quinta-feira. Por seu lado, os títulos do Banc of California perderam 0,76%.O PacWest, um banco sediado em Bevery Hills, vendeu ativos este ano, na sequência da corrida aos depósitos a vários bancos regionais.Além da época de resultados, também as decisões de política monetária dos bancos centrais fazem parte da agenda dos investidores esta semana.Esta terça-feira começa mais uma reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed). As conclusões do encontro só são divulgadas quarta-feira, sendo esperada uma subida dos juros em 25 pontos base. Até lá, o mercado é marcado por um compasso de espera.