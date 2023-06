Bancários aposentados recebem neste mês apoio no valor de metade da pensão

Leia Também Pensionistas da banca recebem até final de junho meia pensão menos 125 euros

Os aposentados da banca vão receber ainda neste mês o complemento excecional, afirma o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) em comunicado.O complemento corresponde a metade do valor total da pensão de reforma de outubro de 2022, mas a esse montante serão deduzidos 125 euros que já foram pagos aos pensionistas bancários no âmbito das medidas excecionais decididas em setembro do ano passado e que resultaram na entrega daquele apoio."O montante pago será sujeito a retenção autónoma de IRS, não podendo, para efeitos de cálculo do IRS a reter, ser adicionado à pensão do mês de junho", relembra a organização sindical.A medida só é válida para pensões inferiores a 5.318,40 euros (correspondente 12 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais IAS para 2022).