Banco CTT renova parceria com Cetelem para crédito ao consumo

A concessão de crédito ao consumo da Cetelem nos balcões do Banco CTT vai continuar. A parceria estabelecida há sete anos foi renovada, anunciou a empresa de Correios em comunicado.



"O Banco CTT, os CTT – Correios de Portugal e o Cetelem, marca comercial do BNP Paribas Personal Finance, renovaram o acordo que já vigorava há sete anos. A reafirmação desta parceria permitirá a concessão de soluções de Crédito ao Consumo", lê-se no comunicado.



O Banco CTT, que diz ter 600 mil clientes, garante que a parceria permite "uma oferta de soluções de financiamento bastante completa", antecipando que em breve "iremos disponibilizar uma solução mais simples e digital".

Os serviços envolvidos na aliança estarão disponíveis na rede de lojas e balcões CTT – Correios de Portugal e Banco CTT, e nos canais digitais.